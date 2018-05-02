Sven Ulreich: Taraftarlardan özür dilerim

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid ile 2-2 berabere kalan Bayern Münih'te karşılaşmaya Sven Ulreich'in yaptığı büyük hata damgasını vurdu. Ulreich'in yaptığı hatanın ardından Real Madrid, Benzema ile 2. golü bulurken karşılaşma 2-2 sona erdi ve Bayern, kupaya yarı finalde veda etti.

Maçın ardından tüm futbolcular soyunma odasına giderken sahanın ortasında oturan Sven Ulreich, sosyal medyadan ise özür mesajı paylaştı.

TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Ulreich, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Elendiğimiz için ne kadar hayal kırıklığı yaşadığımızı tarif etmekte kelime bulamıyorum. Finale çıkmak istiyorduk, takım en iyisini yaptı ama ben anlamsız bir hata yaptım. Bunu açıklayamıyorum. Takımım ve taraftarlarımdan çok özür diliyorum.'' sözlerini kullandı.

Alman kalecinin paylaşımının ardından takım arkadaşları Jerome Boateng, Javi Martinez ve James Rodriguez, Ulreich'e destek mesajları attı.