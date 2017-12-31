Sydorchuk: F.Bahçe'ye transfer olmak istemiyorum

Ukrayna basınına göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dinamo Kiev'in kaptanı Sergiy Sydorchuk, Fenerbahçe hakkında flaş transfer açıklamalarında bulundu.

Dinamo Kiev'in 26 yaşındaki futbolcusu, Ukrayna basınına açıklamalarda bulunurken ''Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum. Aslında hiçbir Türk takımına transfer olmak istemiyorum. Bundesliga'ya gitmeyi tercih ederim'' sözlerini kullandı.

2012 yılından bu yana Dinamo Kiev forması giyen ve Kiev ekibinde kaptanlığa kadar yükselen orta saha oyuncusu, toplam 151 maçta 12 gol ve 11 asist kaydetti.