Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama

Koronavirüs teşhisi ile hastanede bir süredir tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimler tarafından oluşan komisyon kararı ile taburcu edildi.

Tecrübeli teknik adam taburcu olmasının ardından ilk açıklamasını Instagram hesabından yaptı.

"BEN, BU SINAVDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEREK ÇIKACAĞIM"

Terim açıklamasında, "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin.. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım." ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.

Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.

"TÜM RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum..."

Öte yandan Terim'in Doktoru Ferah Ece de bir açıklama yaptı.

Ferah Ece'nin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"ŞU ANDA HİÇ ŞİKAYETİ YOK"

"Hocamız, takiplerinde gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok.

Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda tekrar hastaneye gelecek. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak."





