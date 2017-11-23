Tacizi kabul etti en az 25 yıl hapis cezası alacak

1 Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu Transferlere bonservis ücreti ödememesiyle ün yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son 16'ya yükselen takımı sadece 4.2 milyon euroya kurdu.

2 Spor Bakanı Osman Bak: 'Bir Arda kolay yetişmiyor' Altyapıya önem vermeleri gerektiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arda Turan'ı örnek olarak gösterdi.

3 Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor Barcelona'dan ayrılmayı aklına koyan Messi, İngiliz devi Manchester City'ye transfer olacak.

4 Griezmann'dan Roma ağlarına müthiş vole golü - İZLE Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Roma'yı 2-0 yendiği maçta Griezmann harika bir vole golü attı.

5 Cenk Tosun: İdolüm Ronaldo Beşiktaş'ın performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ismi Cenk Tosun, Ronaldo'yu örnek aldığını söyledi.

6 Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim Beşiktaş'ı ve siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini belirten Aboubakar, bir gün mutlaka geri döneceğini söyledi.

7 Karabağ taraftarından efsane koreografi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, yaptığı koreografiyle daha önce kendilerine 'ezik' diyenlere müthiş cevap verdi.

8 Totti'nin Cengiz Ünder yorumu Cengiz Ünder, Totti ile görüştüğünü ve efsane ismin kendisine "Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın" dediğini söyledi.

9 Aykut Hoca defans problemine çözüm arıyor İlk 12 haftada 17 gol yiyen F.Bahçe'de Aykut Kocaman, bu sorunu çözmek için defans oyuncularını özel olarak çalıştırıyor.