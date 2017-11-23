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Tacizi kabul etti en az 25 yıl hapis cezası alacak

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, 7 kadın sporcuya cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.

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ABD'nin Michigan eyaletinde görülen davada, 54 yaşındaki Nassar, 1998-2015 yılları arasında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etti. 

7 SPORCUYU TACİZ ETTİ

Savcılık makamıyla anlaşmaya varan Nassar'ın, 25 ila 40 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Aynı zamanda ABD'de 130'dan fazla kadının cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti.

Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor

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