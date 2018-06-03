Taffarel, Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı

Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü olarak görev alan Brezilyalı eski kaleci Claudio Taffarel, 2018 Dünya Kupası hakkında konuştu.

BREZİLYA HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN GİDER

2014 yılında kendi evlerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda başarısız olmalarının kendilerini çok etkilediğini belirten Taffarel, ''Brezilya her kupaya kazanmak için gider. 2014 yılında kendi sahamızda kötü sonuçlarla kaybetmemiz çok kötü bir süreçti. Grupta her maçımızı kazanmalıyız. Tüm takımlar Brezilya'yı yenmek için sahaya çıkacak.'' diye konuştu.

FAVORİLERİM ALMANYA, İSPANYA VE FRANSA

2018 Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıklayan Brezilyalı kaleci antrenörü, ''Brezilya'nın şampiyon olmasını istiyorum ama herkes şampiyon olmak istiyor tabii. Benim favorilerim Almanya, İspanya ve Fransa. Arjantin ve Uruguay'da sürpriz yapabilecek takımlar.'' dedi.