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Taffarel Galatasaray'a geri dönüyor

Taffarel'in, Fatih Terim'den gelen teklifi kabul ettiği ve kısa süre içerisinde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Taffarel Galatasaray'a geri dönüyor
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi. Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.

Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.

Bu sezon düşüşe geçen Muslera'nın, Tafo'nun dönüşüne oldukça sevindiği belirtildi.

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