4,820 kez izlendi

4,706 kez izlendi

Fatih Terim: Bu tip maçları ciddi oynamak lazım

8,920 kez izlendi

86,178 kez izlendi

77,617 kez izlendi

63,125 kez izlendi

49,213 kez izlendi

3,615 kez izlendi

11,723 kez izlendi

12,191 kez izlendi

1 Taffarel Galatasaray'a geri dönüyor Taffarel'in, Fatih Terim'den gelen teklifi kabul ettiği ve kısa süre içerisinde Galatasaray'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2 Valbuena ve Josef'ten 2017 yorumu Valbuena, Beşiktaş'ı elemenin harika bir duygu olduğunu söylerken, Josef ise Galatasaray'a attığı golü unutamadığını belirtti.'

3 Galatasaray'ın istediği gurbetçi futbolcular Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Hollanda'da oynayan Mustafa Saymak ve Bilal Başacıkoğlu'nu gündemine aldı.

4 Cenk Tosun yılda 8.5 milyon euro kazanacak İngiltere'nin The Sun gazetesi, Everton'ın Beşiktaş ve Cenk Tosun ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

5 Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu Mesut Özil olacak Aziz Yıldırım, Mayıs 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi Mesut Özil'i ikna ederek Ali Koç'a karşı gövde gösterisi yapmak istiyor.

6 Fenerbahçe, Zenit'in sol bekini transfer ediyor Hasan Ali ve İsmail'in performanslarından memnun kalmayan Aykut Kocaman, Zenit forması giyen Domenico Criscito'nun alınmasını istedi.

7 Dursun Özbek'ten 200 milyon TL'lik kefalet Dursun Özbek'in seçimi kazanması durumunda, inşaat firmasının istediği 200 milyon TL'lik kefalet için elini taşın altına koyacağı öğrenildi.

8 Beşiktaş Cenk'in yerine İslam Slimani'yi alacak Cenk'i Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcunun yerini Leicester Cityli İslam Slimani'yle doldurmayı planlıyor.

9 Adebayor: Beşiktaş'la anlaşmıştım Emmanuel Adebayor, Beşiktaş için uçağa bindiğini ancak daha sonra Başakşehir ile anlaştığını söyledi.