Taffarel Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi. Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.
Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.
Bu sezon düşüşe geçen Muslera'nın, Tafo'nun dönüşüne oldukça sevindiği belirtildi.