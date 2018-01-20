Taffarel göreve başladı

Sarı-kırmızılı ekibin unutulmaz isimlerinden biri olan Taffarel, Fatih Terim'in ekibinde göreve başladı.

A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, paylaştığı fotoğrafla bu haberi duyurdu.

ESKİ ÖĞRENİCLERİNİ TOPLADI

Fatih Terim'in ekibinde, Levent Şahin'in yanı sıra, Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın olacağı belirtilmişti.

MUSLERA'YLA TAFO YENİDEN BİR ARADA

Bu isimlerin arasına Taffarel de katıldı. Galatasaray'da görev yaptığı sürede özellikle Muslera'nın performansına büyük katkı sağlamıştı.

Bu sezon gösterdiği performasla eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı eldivenin, Taffarel'in gelmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.