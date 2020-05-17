Taffarel: Türkiye, UEFA Kupası şampiyonluğunu unutmalı

1998-2001 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazandığı maçta sarı kırmızılı ekibin kalesini koruyan Claudio Taffarel, şampiyonlukla ilgili konuştu.

Taffarel, ''Kulüpler artık yeni planlamalar yapmalı'' dedi.

''BU ZAFERLER UNUTULMALI''

54 yaşındaki tecrübeli isim, ''Geldiğimde gördüm, Beşiktaş ve Fenerbahçe çok kaliteli top oynuyor ve Galatasaray'da çok başarılı bir kadro ve dünya çapında bir hoca var. Yani tüm takımların seviyesi o günkü gibi yüksek olmalı. Ama en önemlisi Türkiye artık 2000'de UEFA Kupası şampiyonu olduğunu ve 2002'deki dünya üçüncülüğünü unutmalı. Tabiki taraftar ömür boyu gurur duyabilir ama kulüpler yeni planlamalar yapmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koymalı ki başarı gelsin.'' ifadelerini kullandı.