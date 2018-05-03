Taffarel ve Ümit Davala antrenmanda güreşti

Galatasaray, 32. hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TAFFAREL İLE ÜMİT DAVALA GÜREŞTİ
Futbolcuların ve teknik heyetin antrenmandaki neşeli görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.
Yardımcı antrenör Ümit Davala ile kaleci antrenörü Claudio Taffarel, antrenman sırasında birbirleriyle güreşti.
İLK BÖLÜMÜ BASINA AÇIK YAPILDI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.