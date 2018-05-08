Taffarel'den Alisson'a övgü dolu sözler

Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane kalecilerinden olan ve iki takımda da kaleci antrenörü olarak çalışan Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nın bir numarasının Roma kalecisi Alisson olduğunu söyledi.

O BİZİM BİR NUMARAMIZ

Brezilya basınına konuşan Taffarel, ''Alisson'a gerçekten inanıyoruz. O da bize sahada en iyi cevabı veriyor. Bizim birinci kalecimiz Alisson. Taraftarların uzun süredir kaleci konusunda şüpheleri vardı. Ancak Alisson, bu şüphelerin hepsini kaldırdı.'' sözlerini kullandı.

EDERSONU GERİDE BIRAKTI

Brezilya Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusuydu. Alisson ile Manchester City'nin genç kalecisi Ederson, forma için uzun süredir kapışıyordu. Brezilya'da 3. kaleci olarak ise Valencia'dan Neto görev alacak.