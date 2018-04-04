Taffarel'den penaltı kurtarmanın püf noktaları

Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü Claudio Taffarel, penaltıların nasıl kurtarılacağı hakkında konuştu.

ANAHTAR NOKTA SAKİN KALMAK

Brezilya basınına konuşan Claudio Taffarel, ''Her kaleci penaltılara farklı hazırlanır. Penaltı vuruşundan önce kararınızı verirsiniz, atış sırasında değil. Hazırlanırsınız ve nereye şut atılacağını analiz edersiniz. Benim kalecilere verdiğim tavsiye doğru konsantre olmaları. Kaleciler, üzerlerinde çok baskı hissediyor. Sakin kalmalı ve doğru yere atlamalısınız. Sakinlik, penaltılarda anahtar noktadır.'' dedi.

ŞANS DA ÖNEMLİ

Penaltı çalışmaları hakkında konuşan Taffarel, ''İyi bir penaltı kalecisi olmanız için teknik ve antrenman çok önemlidir. Ayrıca şans da önemli bir etken tabii. İyi hazırlanmalı ve hazır olmalısınız'' sözlerini kullandı.