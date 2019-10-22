Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk icraatını yaptı. Çebi, yılda 1.5 milyon TL kazanan CEO Uğur Gökhan Sarı'yı görevden aldı.

Fatih Karagümrük'te hem teknik direktör hem de futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin, Osmanlıspor'a 2 gol attıktan sonra, alkışlatmak için kendisini oyundan aldı.

Kaburgasında kırık olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Emre Belözoğlu, yaklaşık 1 ay daha bu şekilde oynamaya devam edecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin kötü gidişi devam ederse Abdullah Avcı'nın, görevi bırakacak olgunlukta olduğunu ifade etti.

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de antrenör olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ileriye dönük planının teknik direktörlük yapmak olduğunu ifade etti.

1 Serkan Kırıntılı'dan en hızlı kırmızı kart Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 20. saniyede gördüğü kırmızı kartla lig tarihine geçti.

2 Teknik direktör Erkan Zengin, 2 golle maçı kazandırdı Fatih Karagümrük'te hem teknik direktör hem de futbolcu olarak görev yapan Erkan Zengin, Osmanlıspor'a 2 gol attıktan sonra, alkışlatmak için kendisini oyundan aldı.

3 Galatasaray-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.

4 Beşiktaş'ta derbi öncesi sakat futbolcular Beşiktaş'ta, Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Derbide, siyah-beyazlı ekibin 8 as oyuncusu forma giyemeyebilir.

5 Taha Akgül'den altın madalya Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

6 Ahmet Nur Çebi: Kötü gidişat sürerse Avcı gerekeni yapar Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin kötü gidişi devam ederse Abdullah Avcı'nın, görevi bırakacak olgunlukta olduğunu ifade etti.

7 Emre Belözoğlu: İyileşmem 1 ayı bulur Kaburgasında kırık olmasına rağmen gösterdiği performansla alkış alan Emre Belözoğlu, yaklaşık 1 ay daha bu şekilde oynamaya devam edecek.

8 Volkan Demirel'in hedefi teknik direktör olmak Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de antrenör olarak göreve başlayan Volkan Demirel, ileriye dönük planının teknik direktörlük yapmak olduğunu ifade etti.

9 Malatya, Konya deplasmanında kazandı Süper Lig'in 8. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.