Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda mindere çıktı.
125 KİLODA İRANLI RAKİBİNİ YENDİ
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.
Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Taha Akgül'den altın madalya VİDEO