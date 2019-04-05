Taha Akgül 7. şampiyonluk peşinde

Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek.

Serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Taha Akgül, Bükreş'e sıkletinde son Avrupa şampiyonu olarak gidecek. Aynı zamanda serbest stilde 6 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi unvanını elinde bulunduran Taha, rekorunu geliştirmeye çalışacak. Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, Romanya'daki organizasyon öncesi konuştu.

HEDEF YİNE ŞAMPİYONLUK

Partner konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkati çeken Taha, "Gürcistan'dan üç sporcu kardeşimiz geldi. Dünyanın en iyi ağır sıkletlerinden üçü diyebilirim. Onlarla iyi antrenmanlar yapmam performansımı çok artırıyor. Çünkü 4-5 yıldır, hatta 6 senedir iyi antrenman partneri konusunda çok sıkıntı yaşıyordum. Şu an bunlarla iyi antrenmanlar yapıyoruz. İnanın antrenmanın sonunu zor getiriyorum. Akşam yattığımda o yorgunluğu hissediyorum." diye konuştu.

Taha, şampiyonalarda bunun faydasını göreceğine inandığını dile getirerek, "Rakiplerimle güreşirken, artık onlar bana güçlü gelmeyecek. Bunların gücüne alıştığım için onlar artık daha normal gelecek. Çünkü hep 96 kilolarla antrenman yapa yapa ağır sıkletler güçlü gelmeye başlamıştı. Bu eksikliği de çözdük. İnşallah bunun faydasını özellikle Dünya Şampiyonası ve olimpiyatta göreceğimi düşünüyorum. Çünkü onlarla henüz iki kamp yapma şansım oldu. Yine aynı şekilde gelmeye devam ederlerse performansının çok artacağının sözünü verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndan madalyasız dönen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son Dünya Şampiyonası kötü geçse de sıkletimin en favori isimlerinden biriyim. Bu henüz değişmedi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar da böyle olacak. Hedefim 7. kez Avrupa şampiyonluğu. Bunu başarmak için var gücümüzle çalıştık. Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir gün ara vermeden hemen hazırlanmaya başladım. Çünkü yenilmiştim, demek ki eksikliğim var diye hazırlıklarıma hemen başladım. Bunun meyvesini Avrupa Şampiyonası'nda alacağımı düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun hedefim zaten 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa ve dünya şampiyonluklarını zaten defalarca kazandım. Yenilsem dahi üzülmeyeceğim, devam edeceğim. İnşallah 2020'de ikinci kez olimpiyat şampiyonu olarak gerçek hedefime ulaşacağım."