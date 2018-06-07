Taha Akgül ameliyat oldu

1 N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap Galatasaray'ın eski yıldızı N'diaye, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüştüğü haberlerini yalanladı.

2 Futbol camiası iftarda bir araya geldi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu.

3 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlar Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çok az zaman kala Reuters, maçların oynanacağı statların kuş bakışı görüntülerini servis etti.

4 Galatasaray Nagatomo transferini bitirecek Galatasaray Japon futbolcu Nagatomo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İnter transfer için 3 milyon euro artı bonus istiyor, Galatasaray ise 3 milyon euroya transferi bitirmek planlıyor.

5 Josef de Souza'dan transfer açıklaması İngiltere Premier Lig'den teklif alan Fenerbahçeli Josef de Souza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu ülkesi takımlarından Vasco da Gama'da oynamak istediğini belirtti.

6 Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Ünlü futbolcular Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ilk beşte yer alırken, zirvede boksör Floyd Mayweather var.

7 Beşiktaş'ın gündemindeki yeni sağ bek Beşiktaş sağ bek transferinde rotasını İsviçre'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip Basel'den Michael Lang'i transfer etmek istiyor.

8 Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

9 Son 10 yılın UEFA kulüp sıralaması UEFA, son 10 yılın kulüp takımları sıralamasını açıkladı. Beşiktaş Türk takımları arasında zirvede yer aldı. İşte o sıralama ve puanlar...