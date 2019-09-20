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1 Taha Akgül finalde Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

2 Ersun Yanal'ın Ankaragücü 11'i Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Ankaragücü maçında savunma dörtlüsünü değiştirmeyecek. Orta sahadaki tercihini ise Emre Belözoğlu'nun durumuna göre yapacak.

3 Ali Koç, G.Saray derbisinde tribünde olabilir Fatih Terim'e, sicili bozuk diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'dan men cezası alsa bile değişen disiplin talimatları sayesinde Galatasaray derbisini tribünden takip edebilecek.

4 Lemina'nın derbi yorumu Galatasaray'ın yeni transferi Lemina, ellerinden geleni yapıp Fenerbahçe'yi yeneceklerini söyledi.

5 İngilizler Karius'u değerlendirdi: Felaket The Sun ve Daily Mail gazeteleri, Bratislava maçında skandal hatalar yapan Alman file bekçisi Karius için "Komik ve felaket" yorumunda bulundu.

6 Abdullah Avcı'yı bekleyen kritik 4 maç Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

7 Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı sert açıklamalara kızan Fatih Terim, avukatlarına talimat verdi. 66 yaşındaki hoca, "Suç kastı varsa dava açın" dedi.

8 Ferdi Kadıoğlu: İçkici değilim Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Pek dışarı çıkmam. Tamamen futbola odaklandım" dedi.

9 Ülke sıralamasında geriye düştük Avrupa'daki temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlar neticesinde, UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak.