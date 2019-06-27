Taha Tunç Trabzonspor'da

Trabzonspor gençlere yatırım yapmaya devam ediyor.
Bordo-mavili kulüp, Pendikspor forması giyen Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 100.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.