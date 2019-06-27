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Taha Tunç Trabzonspor'da

Trabzonspor, Pendikspor forması giyen genç futbolcu Taha Tunç'un transfer edildiğini resmen duyurdu.

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Taha Tunç Trabzonspor'da

Trabzonspor gençlere yatırım yapmaya devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Pendikspor forması giyen Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100.000.-TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

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