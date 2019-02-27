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Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün cezasını onadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük için yaptığı başvuru Tahkim Kurulu tarafında reddedildi.

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Tahkim Kurulu Adem Büyük'ün cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük için yapmış olduğu itirazı reddederek kararı onadı.

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde:

"Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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