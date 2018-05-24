Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını indirdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Arda Turan'a hakeme yönelik saldırı, ihraç sonrası hakeme hakaret ve ihraç sonrası hakeme tehdit olmak üzere 3 farklı maddeden toplam 16 maç ceza vermişti.

Başakşehir'in itirazı sonrası kararı görüşen Tahkim Kurulu, tecrübeli futbolcunun cezasını 10 maça indirdi.

Türkiye Fubol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Arda Turan ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde:

- Duruşma talebinin reddine,

- PFDK tarafından verilen 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının; 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olarakdüzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Arda Turan, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Sivasspor maçının son dakikalarında yardımcı hakemi ittiği için kırmızı kart görmüş, oyundan çıkarken de orta hakeme hakaret etmişti.

8 MAÇI KALDI

Böylece 2017-2018 sezonunun kalan 2 haftasında oynayamayan Arda'nın 8 maçlık cezası kalmış oldu. Yıldız futbolcu kalan cezalarını önümüzdeki sezon çekecek.