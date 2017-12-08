Tahkim Kurulu Deniz Türüç'ün cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Deniz Türç ve Lung hakkındaki kararını açıkladı.

DENİZ'İN CEZASI ONANDI, LUNG'UN CEZASI KALDIRILDI

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 1 maçlık cezasını kaldırdı. Deniz Türüç'ün ise 1 maçlık cezası onandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Tahkim Kurulu 8 Aralık 2017 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2017/462 - K.2017/473

Kayseri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 - K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Deniz Türüç'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."