Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in cezasını onadı

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında, sarı-lacivertli ekibin teknik adamı Metin Diyadin, saha ihlali nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

PFDK'ya sevk edilen deneyimli teknik adam, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 4 maç ceza almıştı. Diyadin'in tuvalate gittiği için 4 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

TUVALETİ KULLANMASI İHLAL SAYILDI

Konu hakkında konuşan 51 yaşındaki teknik adam, "Devre arasında ihtiyacımı gidermek için soyunma odalarının koridorunda bulunan tuvaleti kullanmak için izin istedim. Bir görevli eşliğinde tuvalete gittim. Hakeme tuvalete gitme olayı anlatılmadığından, kuralları ihlal ettiğim şeklinde rapor hazırlamış ve 4 maç daha ceza aldım." dedi.

Toplamda 5 maç ceza alan Diyadin, Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç alamadı ve cezası onandı.

PFDK'nın Metin Diyadin kararı:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Tahkim Kurulu'nun kararı:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Metin Diyadin ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarih ve E.2019-2020/156 K.2019-2020/189 sayılı kararına itirazı incelendi.

Duruşma için tayin edilen, 05.10.2019 Cumartesi günü saat 10:00'da MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği vekili Av. Yaşar Tolga Bozkurt, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Metin Diyadin ve vekili Av.Bora İmadoğlu'nun hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; - MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Metin Diyadin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 46.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."