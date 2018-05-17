Tahkim Kurulu Mossoro'nun cezasını 3 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Mossoro ile ilgili kararlarını açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti ve Fenerbahçe maçındaki hükmen mağlubiyet ile gelecek sezon kupadan men ve bu sezon kupadan kazandığı gelirlerin de iadesini onadı.

Marcio Mossoro'nun 4 maçlık cezası ise 3 maça indirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 05.05.2018 tarihli E. 2017-2018/969 K.2017-2018/1146 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca;(3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına 2017 - 2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa ile ilgili, PFDK'nın 10.05.2018 tarihli E.2017-2018/970 K.2017-2018/1154 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Duruşma talebinin reddine, - Erteleme talebinin reddine, - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa'nın müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Jose Marcio Da Costa'nın rakip futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile Karar verilmiştir.