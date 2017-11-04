Tahkim Kurulu Olcay'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu, 3 maç ceza alan Olcay Şahan'la ilgili kararını verdi.

İşte yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 4 Kasım 2017 günlü (55) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

E.2017/422 - K.2017/429

Trabzon Spor A.Ş. futbolcusu Olcay Şahan'ın, PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/348 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

CEZA ONANDI

- Futbolcu Olcay Şahan'ın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu