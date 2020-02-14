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Tahkim Kurulu, Sörtloth’un cezasını 1 maça indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.

| AA
Tahkim Kurulu, Sörtloth’un cezasını 1 maça indirdi
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Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 90+2. dakikasında kırmızı kart gören Alexander Sörloth'un 2 maçtan men cezası almasına itirazda bulunmuştu.

1 MAÇ VE 4.500 TL PARA CEZASI

Bordo-mavili ekibin yaptığı itirazı değerlendiren Tahkim kurulu, Sörloth'un cezasını 1 maç ve 4.500 TL para cezası olarak değiştirdi.

Böylelikle Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor karşılaşmasında cezasını çeken Norveçli futbolcu, Sivasspor ile oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde forma giyebilecek.

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