1 Tahkim Kurulu, Sörtloth’un cezasını 1 maça indirdi TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.

2 Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, idmanlara başladı Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.

3 A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlandı A Milli Takım'da Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

4 Galatasaray'da Onyekuru ve Lemina planı Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın bonservislerini almak için iki oyuncunun kulübüyle sezon sonu masaya oturacak.

5 Adem Büyük kurban kesti, goller geldi Galatasaray'da son zamanlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Adem Büyük'ün, 10 tane kurban kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öğrenildi.

6 Beşiktaş 'o anın' videosunu yayınladı Top Göztepeli futbolcudayken oyunu durduğunu iddia eden Hüseyin Göçek'e Beşiktaş'tan videolu cevap verdi.

7 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

8 Fenerbahçeli futbolculara para dopingi Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

9 İtalya'da VAR'a itiraz hakkı geliyor İtalya Futbol Federasyonu, VAR tartışmalarını azaltmak için yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.