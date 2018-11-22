Tahkim Kurulu tüm cezaları onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara yaptığı itirazları reddetti.

TAHKİM KURULU İNDİRİM YAPMADI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylara karışan isimler PFDK tarafından cezalandırılmıştı. Fatih Terim 10, Hasan Şaş 8, Jailson 8, Soldado 6 ve Ndiaye 5 maçlık men cezasına çarptırılmıştı.

Verilen bu cezaların ardından iki kulüp de PFDK'nın kararlarına karşı Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Bugün toplanan kurul, tüm itirazları reddererek verilen cezaları onadı.

Öte yandan PFDK, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e üçüncü defa ceza verdi. Cengiz, toplamda 105 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Tahkim Kurulu daha önce Galatasaray'ın Donk ve Rodrigues için yaptığı itirazları da reddetmişti.