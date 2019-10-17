Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapmıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

FENERBAHÇE'YE İKİNCİ RET

Sarı-lacivertli ekibin itirazını değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, karşılaşmada kural hatası olmadığına ifade ederek tekrar talebini reddetmişti. Bu karar üzerine Tahkim Kurulu'na giden Fenerbahçe, bir kez daha ret cevabı aldı.

Öte yandan profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa'nın, Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15.30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

-Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda Kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."