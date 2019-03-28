Tahkim Kurulu'nun Mansur Çalar kararına tepki

Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasına indirdim yapıldı.
Mansur Çalar, Sakaryaspor mücadelesinde rakip futbolcuları fiziki müdahalelerle yaralamış, sonrasında çıkan görüntülerde ise oyuncunun elinde jilet olduğu saptanmıştı.
Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - VİDEO
Tahkim Kurulu, PFDK'nın futboldan ömür boyu men ettiği Mansur Çalar'ın cezasını 20 maça indirdi.
Fatih Terim'e (10 maç) ve Caner Erkin'e (6 maç) verilen cezalarda indirime gidilmemesini eleştiren futbolseverler, Tahkim Kurulu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.