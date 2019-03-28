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Tahkim Kurulu'nun Mansur Çalar kararına tepki

Futbolseverler Tahkim Kurulu'na, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını 20 maça indirdirdiği için tepki gösteriyor.

Tahkim Kurulu'nun Mansur Çalar kararına tepki
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Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasına indirdim yapıldı.

Mansur Çalar, Sakaryaspor mücadelesinde rakip futbolcuları fiziki müdahalelerle yaralamış, sonrasında çıkan görüntülerde ise oyuncunun elinde jilet olduğu saptanmıştı.

Amedsporlu futbolcu sahaya jilet ile çıktı - VİDEO

Tahkim Kurulu, PFDK'nın futboldan ömür boyu men ettiği Mansur Çalar'ın cezasını 20 maça indirdi.

Fatih Terim'e (10 maç) ve Caner Erkin'e (6 maç) verilen cezalarda indirime gidilmemesini eleştiren futbolseverler, Tahkim Kurulu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.

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