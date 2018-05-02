Tahkim'den Beşiktaş'ın itirazına ret

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe derbisinin 57. dakikadan itibaren devam etmesi yönünde aldığı kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı ekibin yaptığı tüm başvuruları oybirliğiyle reddetti.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,
Karar verilmiştir."