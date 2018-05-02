Tahkim'den Beşiktaş'ın itirazına ret

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Fikret Orman Şenol Güneş'i aradı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bodrum'a kısa süreliğine kafa dinlemeye giden Şenol Güneş'i arayıp, "Moralini sakın bozma, daha kazanacağımız çok kupa var." dedi.

2 Emre Mor kadro dışı Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı.

3 Kayserispor: Beşiktaş maçına çıkamayabiliriz Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'la oynayacakları maçın gününü değiştirmesi durumunda karşılaşmaya çıkamayabileceklerini açıkladı.

4 Şenol Güneş Bodrum'da Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaşanan olayların ardından kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

5 F.Bahçe sahaya çıkıp Beşiktaş'ı bekleyecek Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.

6 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

7 Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Şenol Güneş'in 1 numaralı talibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip Güneş'le anlaşamazsa Samet Aybaba ile görüşecek.

8 Fatih Terim: Şampiyonuz demek yasak G.Saray Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk için avantaj yakaladı. Medyada sarı-kırmızılıların şampiyonluğu bırakmayacağı yorumlarınının aksine Fatih Terim oyuncularından rehavete kapılmamalarını istedi.

9 Galatasaray'dan Emre ve Ndiaye atağı Galatasaray eski futbolcuları Emre Çolak ve Ndiaye'yi sezon sonu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.