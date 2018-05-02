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Tahkim'den Beşiktaş'ın itirazına ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçının kaldığı yerden devam etmesine yönelik alınan karara yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti.

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Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe derbisinin 57. dakikadan itibaren devam etmesi yönünde aldığı kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı ekibin yaptığı tüm başvuruları oybirliğiyle reddetti.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

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