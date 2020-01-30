Tahkim'den F.Bahçe ve Trabzonspor'a ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti ve transfer tescili ile ilgili yaptığı itirazlar hakkında bir açıklama yaptı.

Kurul her iki konuda da sarı-lacivertli kulübün yaptığı başvurulara olumsuz cevap verdi.

SÜRE VERİLMEDİ

TFF, 16 Ocak'ta yaptığı toplantıda Süper Lig kulüplerinin futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na sunma zorunluluğu getirmişti.

Fenerbahçe'nin yaptığı itirazın bu kararın değişmesi yönünde olduğu öğrenildi. Tahkim Kurulu, itirazı inceleyerek reddetti.

FALETTE'NİN LİSANSI ÇIKARILAMAYACAK

Eğer kalan kısa sürede gerekli oyuncu satışı gerçekleşmezse yeni transfer Falette'nin lisansı çıkarılamayacak.

NWAKAEME DERBİDE YOK

Kurul ayrıca Trabzonspor'un Nwakaeme için yaptığı başvuruya da olumsuz cevap verdi. Böylece yıldız futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.

İşte yapılan açıklamalar:

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile, - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.



