Operasyonda Freda'yı kaçıran 4 kişi yakalandı, bir kişi kaçtı. Yakalananlar tutuklandı.
Shakhtar Donetsk'in yıldızı Taison Barcellos Freda'nın annesi evinden kaçırıldı. Polisin takibi sonrası yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 1 kişi kaçtı.
İncelenen güvenlik kameralarında eve gelen silahlı çetenin üyeleri tespit edildi. Elinde çiçekle kapıya gelen bir kişi anne Freda'yı oyalarken, araçtan inen maskeli kişiler kadını kaçırdı.
Rio Grande du Sul eyaletinin Peotas bölgesinde silahlı kişilerce evinden kaçırılan Shakhtar Donetsk forması giyen Taison'un annesi Freda bugün düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Operasyonda Freda'yı kaçıran 4 kişi yakalandı, bir kişi kaçtı. Yakalananlar tutuklandı.