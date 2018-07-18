1 Şampiyon genç güreşçi Serhat Kırık'ın başarı öyküsü Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda yenilen, pes etmeyerek Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Kırık, 60 kiloda altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

2 Fenerbahçe tüm davaları duyurdu Fenerbahçe'de tarihi hamleler devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, futbolcular, kulüpler gibi tüm davalarını KAP'a bildirdi.

3 Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro Venezüella lideri Maduro, Dünya Kupası'nı alan Fransa'da takımının çoğunluğunu Afrikalı göçmenlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, Avrupa'da göçmenlere yönelik şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı.

4 Cocu, Ozan Tufan'ı gözden çıkardı Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın satılabileceğini yönetime bildirdi.

5 Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon euro Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Portekiz ekibi Benfica, 15 milyon euroluk bir teklif yaptı.

6 Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerliğin Kısa sürede çıkacağını ifade etti. İşte bedelli bekleyen futbolcular.

7 Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu Beşiktaş, Hırvat stoper Mitrovic'i 4 milyon euroya Belçika'nın Club Brugge ekibine sattı.

8 Vida için West Ham'dan teklif var Premier Lig'de transfer döneminin en hareketli takımı olan West Ham United, Beşiktaşlı Vida için 18 milyon euroluk teklif yaptı.

9 Guti: Türkçe dersleri alacağım Beşiktaş'ın İspanyol antrenörü Guti, Şenol Güneş'le daha kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersleri almaya başlayacağını söyledi.