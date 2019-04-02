Takım tatilde, Ersun Yanal Samandıra'da

Sarı-lacivertli takımın deneyimli hocası Ersun Yanal, kalan 8 maçı da kazanarak ligi en iyi noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor.

YANAL, RAKİPLERİ ANALİZ ETTİ

Küme düşme hattından bir nebze olsa da uzaklaşan Fenerbahçe gözünü Avrupa'ya dikti. Önce Ankaragücü ardından Galatasaray'ı yenerek havaya gireceklerini ifade eden Yanal, 8 maçı da kazanmayı planlıyor.

Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Ersun Yanal, ekibiyle birlikte rakipleri analiz etti.

Takıma 2.5 gün izin veren 57 yaşındaki hoca, Samandıra'da adeta kampa girdi. Başta yardımcısı Volkan Kozak olmak üzere tüm ekibiyle yoğun bir çalışma yapan Ersun Yanal, oyuncularına rakiplerini ezberletti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamı Ankaragücü deplasmanında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertli renklere sahip iki takım da ligde 31 puanda bulunuyor.