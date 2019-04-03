Takımı küme düşen Babel, Türkiye'ye dönebilir

Beşiktaş'tan devre arası Fulham'ın yolunu tutan Babel, İngiltere'de beklediğini bulamadı. Takımı küme düşen deneyimli orta sahanın Türkiye'den talipleri var.

3 BÜYÜKLER DE İSTİYOR

Deplasmanda Watford'a 4-1 yenilen Fulham, Premier Lig'de Huddersfield'tan sonra küme düşen ikinci takım oldu. Sezon başı transfere 112 milyon euro harcayan İngiliz ekibi sadece 4 galibiyet alabildi ve bitime 5 hafta kala lige veda etti.

Böylece devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a kiralık giden Babel'in de Fulham'da kalma ihtimali ortadan kalktı. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki oyuncu için yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali belirdi.

Babel'i eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de istiyor. Serbest oyuncu olarak transfer edilecek olması Hollandalı ismi daha da cazip kılıyor.

Süper Lig'i yakından tanıyan Babel'in maaş konusunda en iyi teklifi veren takıma imza atacağı belirtiliyor.