Takımlarımızın Avrupa gelirleri

2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın gelirleri de belli oldu.
Galatasaray'ın 2018/19 Şampiyonlar Ligi gelirleri
Katılım: 14.500 M€
Katsayı: 9.972 M€
Market Pool: 1.772 M€
Performans: 3.900 M€
Toplam: 31.5 M€ (858 bin euro Avrupa Ligi'nden)
Fenerbahçe'nin 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri
Katılım: 2.75 M€
Katsayı: 2.21 M€
Market Pool: 1.81 M€
Performans: 2.12 M€
Son 32: 500 bin
€ Toplam: 9,55 M€
Beşiktaş'ın 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri
Katılım: 2.75 M€
Katsayı: 2.51 M€
Market Pool: 1.45 M€
Performans: 1.43 M€
Toplam: 8.36 M€
Akhisar'ın 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri
Katılım: 2.75 M€
Katsayı: 571 bin €
Market Pool: 1,79 M€
Performans: 190 bin €
Toplam: 5,46 M€