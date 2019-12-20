Takımlarımızın Avrupa gelirleri

2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın gelirleri de belli oldu.

Galatasaray'ın 2018/19 Şampiyonlar Ligi gelirleri

Katılım: 14.500 M€

Katsayı: 9.972 M€

Market Pool: 1.772 M€

Performans: 3.900 M€

Toplam: 31.5 M€ (858 bin euro Avrupa Ligi'nden)



Fenerbahçe'nin 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri

Katılım: 2.75 M€

Katsayı: 2.21 M€

Market Pool: 1.81 M€

Performans: 2.12 M€

Son 32: 500 bin

€ Toplam: 9,55 M€



Beşiktaş'ın 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri

Katılım: 2.75 M€

Katsayı: 2.51 M€

Market Pool: 1.45 M€

Performans: 1.43 M€

Toplam: 8.36 M€



Akhisar'ın 2018/19 Avrupa Ligi gelirleri

Katılım: 2.75 M€

Katsayı: 571 bin €

Market Pool: 1,79 M€

Performans: 190 bin €

Toplam: 5,46 M€