Takımlarımızın Avrupa performansı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanmasının ardından kulüplerin ve ülkelerin UEFA puanları ve 2018/19 sezonu başarıları belli oldu.

Bu sezon en çok puan toplayan iki takım 30 ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ve Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Barcelona oldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpol 29, yarı finalist Ajax ise 27 puan topladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham ile Avrupa Ligi finalisti Arsenal ise 26'şar puan ile 5. sırayı paylaştılar.

FENERBAHÇE 8 PUAN TOPLADI

Sporx'te yer alan habere göre, bu sezon en başarılı takımlarımız 8'er puan ile Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. İki ekip, Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan 41. takımlar oldu. Beşiktaş, topladığı 5 puan ile 58. sırada yer aldı. Akhisarspor 3 puan ile 73'üncü, Başakşehir ise 2 puan ile 102'inci sırada yer aldı.

EN YUKARIDA BEŞİKTAŞ VAR

Genel sıralamada Beşiktaş 25. sıraya inmesine rağmen UEFA'da sıralaması en yüksek takımımız oldu. Fenerbahçe, 31.500 puanla 45'inci, Galatasaray ise 22.500 puanla 68'inci sırada yer aldı. 3 büyük dışında ilk 100'de başka bir takımımız yer almadı.

ÜLKE PUANI BU SEZON DİP YAPTI

Ülke takımlarımızın kazandığı toplam puanların, katılan takımların sayısına bölündüğünde oluşan ortalama puan açısından 2018/19'da 17'inci sırada yer alabildik.

Hollanda, Belçika, İskoçya, Çekya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Sırbistan, Hırvatistan gibi genel sıralamada arkamızda yer alan ülkeler daha fazla ortalama puan toplamayı başardı. UEFA sıralamasında 10. sırada yer alan Türkiye, ilk 14 sıra göz önüne alındığında en az puanı toplayan ülke oldu. 11. sırada yer alan Hollanda'nın, Ajax'ın istisnai başarısıyla toplam 8.600 puan alarak ülkemizden 3.100 puan daha fazla almasıyla birlikte aradaki fark yalnızca 2.200'e indi.