Takımlarımız Avrupa'ya kaçıncı turdan katılacak

Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli.

SEZONUN TÜM PLANLAMASINI ETKİLİYOR

Takımlar sezon planlamalarını Avrupa kupalarına göre şekillendiriyor. Bir ekibin sezonu daha erken açması, transferi daha çabuk bitirmesi gibi kriterlerin tümü ligi kaçıncı sırada bitirip, Avrupa kupalarına kaçıncı turdan katıldığıyla alakalı.

ŞAMPİYON, DEVLER LİGİ'NE DİREKT KATILACAK

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak ve ilk Avrupa maçına 18 Eylül'de çıkacak. Ligde yeni sezon ağustosta başlayacağı için şampiyon takımın işi diğerlerine göre daha kolay olacak.

Şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa kuraya dördüncü torbadan girecek. Fenerbahçe ve Başakşehir için de aynı şey geçerli olacak.

Ancak Beşiktaş, UEFA sıralamasında kendisinden yukarıda olan takımların elenmesi halinde kuraya 2. veya 3. torbadan katılabilir.

*Şampiyonlar Ligi'nde torbalar takımların son 5 yılda Avrupa kupalarında topladığı puanlara göre şekilleniyor.





İKİNCİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN 3 ÖN ELEME OYNAYACAK

Ligi ikinci sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi eleme turuna katılım hakkı kazanıyor. Değişen statü sonrası görece daha kolay takımlarla karşılaşacak olan lig ikincisi, 2 ön eleme ve 1 play-off olmak üzere 3 tur geçmek zorunda.

Eleme maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde başlayacağı için lig ikincisi sezonu 20-25 Haziran arası açacak.

Burada en büyük sorun ise bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası olarak görülüyor. Dünya Kupası hem transfer dönemini etkileyecek hem de oyuncular milli takımlardan yorgun döneceği için kadro sıkıntısı ortaya çıkabilir.

TÜRKİYE KUPASI, 3. VE 4. TAKIMI ETKİLEYECEK

Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. Eleme oynayıp oynamayacağı ise Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı almasına bağlı olacak.

Kupayı Akhisar kazanırsa ligi üçüncü bitiren takım 3'üncü ön elemeden kupaya katılacak ve maçları 9 Ağustos'ta başlayacak. Kupayı Fenerbahçe kazanıp ligde de 2'nci olursa, lig üçüncüsü doğrudan gruplara kalacak ve maçları 20 Eylül'de başlayacak.

Türkiye Kupası, ligi 4'üncü sırada bitiren takımı da etkileyecek. Lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak ve maç takvimi 2. ön eleme turundan başlayacak.

Dördüncü olan takım bu durumda ilk maçına 26 Temmuz'da çıkacak ve sezon hazırlıklarına yine erken başlamak zorunda kalacak. Bu seçenekte de, Fenerbahçe kupayı kazanıp ligi ilk 2'de bitirirse dördüncü olan takım 3'üncü elemeden şampiyonaya dahil olacak ve ilk maçını 9 Ağustos'ta oynayacak.

F.BAHÇE KUPAYI KAZANIRSA 5. AVRUPA'YA GİDECEK

Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Akhisar, kupayı kazanması durumunda ülkemizi gelecek yıl Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Fenerbahçe'nin kupayı kazanması durumunda ligi 5. sırada bitiren takım Avrupa Ligi'ne katılmak için ön eleme turu oynamaya hak kazanacak. Ligde 5. sıra için Trabzonspor, Göztepe ve Sivasspor yarışıyor.