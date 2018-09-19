Takımlarımızın Devler Ligi'ndeki galibiyet sayıları

Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle süper bir başlangıç yapan Galatasaray'da, Fatih Terim de bir rekorun altına imza attı.

TERİM'DEN 14. GALİBİYET

Fatih Terim, teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde 41 maça çıktı. Bu turnuvada en fazla maça çıkan Türk teknik direktör olan Terim, bu maçların tamamında Galatasaray'ın başındaydı.

Sarı-kırmızılı takımın başında dördüncü dönemini yaşayan tecrübeli hoca, Galatasaray'la birlikte kariyerinin 14. Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti. Terim bu istatistikle Devler Ligi'ne daha önce katılmış olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'u geride bırakmış oldu.

BEŞİKTAŞ 13, FENERBAHÇE 11

Son 2 sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde başarılı bir şekilde temsil eden Beşiktaş tarihi boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 13 maç kazandı. Geçen yıl grubunu namağlup lider tamamlayan siyah-beyazlılar Terim'in gerisinde kaldı.

10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Fenerbahçe'nin ise bu sahnede 11 galibiyeti bulunuyor.

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 1 defa temsil eden Trabzonspor tek galibiyetini Inter karşısında alırken, Bursaspor ise 1 kez katıldığı turnuvadan galibiyet alamadan elendi.