Takımlarımızın ülke puanına katkıları

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde, toplamda 5 takım temsil ediyor.

Avrupa Ligi'ne eleme aşamasında veda eden Malatyaspor'un yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, ülkemizin başarısı için ter döküyor.

GALATASARAY 5 PUAN TOPLADI

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, katılım puanı ve Club Brugge beraberliği ile birlikte toplamda 5 puanlık katkı yaptı.

Avrupa Ligi'ne eleme turunda katılan ve grup aşamasına geçme başarısı gösteren Trabzonspor'un katkısı ise 3.5 puan. Bordo-mavili ekip, eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yı geçti. Karadeniz ekibi, gruplarda ise Basel'le 2-2 berabere kaldı.

Dün ilk galibiyetini Wolfsberger karşısında alan Başakşehir, grubunda 4 puanda bulunuyor. İstanbul temsilcisinin ülke puanını katkısı ise 3 puan.

Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Olimpija'yı geçen BtcTurk Yeni Malatyaspor 2.5 puan kazandırırken, üçüncü ön eleme turunda Partizan karşısında turnuvaya veda etti.

BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMADI

Avrupa Ligi'nde kötü bir grafik çizen Beşiktaş, grupta oynadığı 3 maçta da puan alamadı. Grubunda sıfır çeken siyah-beyazlılar, ülke puanına da henüz katkı yapamadı.