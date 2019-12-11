Takımların harcama limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün gece yarısı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon başında uygulamaya sokulan 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu..

Alınan bu karar sonrası 4 büyükler içinde kurallara uyan tek kulüp olan Trabzonspor'dan tepki geldi.

TAKIMLARIN HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray: Limit 368.811.670 %30 Sapma 479.455.171 %40 Sapma 516.336.338

Beşiktaş: Limit 256.534.570 %30 Sapma 333.494.941 %40 Sapma 359.148.398

Fenerbahçe: Limit 206.439.081 %30 Sapma 268.370.805 %40 Sapma 289.014.713

Başakşehir: Limit 149.509.570 %30 Sapma 194.362.441 %40 Sapma 209.313.398

Rizespor: Limit 120.043.166 %30 Sapma 156.056.115 %40 Sapma 168.060.432

Y.Malatyaspor: Limit 96.161.041 %30 Sapma 125.009.353 %40 Sapma 134.625.457

Alanyaspor: Limit 91.814.530 %30 Sapma 119.358.889 %40 Sapma 128.540.342

Trabzonspor: Limit 88.586.560 %30 Sapma 115.162.528 %40 Sapma 124.021.184

Konyaspor: Limit 83.192.355 %30 Sapma 108.150.061 %40 Sapma 116.469.297

Sivasspor: Limit 82.439.445 %30 Sapma 107.171.278 %40 Sapma 115.415.223

Göztepe: Limit 80.571.656 %30 Sapma 104.743.152 %40 Sapma 112.800.318

Ankaragücü: Limit 79.955.357 %30 Sapma 103.941.964 %40 Sapma 111.937.499

Gaziantep: Limit 78.184.551 %30 Sapma 101.639.916 %40 Sapma 109.458.371

G.Birliği: Limit 78.184.551 %30 Sapma 101.639.916 %40 Sapma 109.458.371

Denizlispor: Limit 78.184.551 %30 Sapma 101.639.916 %40 Sapma 109.458.371

Kasımpaşa: Limit 74.004.038 %30 Sapma 96.205.249 %40 Sapma 103.605.653

Kayserispor: Limit 67.742.390 %30 Sapma 88.065.107 %40 Sapma 94.839.346

Antalyaspor: Limit 23 898.021 %30 Sapma 31.067.427 %40 Sapma 33.457.229

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine tepki gösterdi.

"DERİN YARALAR AÇAR"

Kahraman, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır." ifadesini kullandı.

TFF, UEFA'NIN ALDIĞI KARARI ÇİĞNEMİŞTİR

Trabzonspor'un TFF Lisans Talimatı'nın 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda kesin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübümüz 30 Haziran 2019 tarihinden beri Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve lig mücadelesini sınırlanan olanakları içinde büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Kulübümüz, futbolun üst kurumlarınca belirlenen lisans talimatlarında yer alan bütün kriterleri harfiyen yerine getirmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA'ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Dahası UEFA'nın FFP'ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir."





"TAHKİM KURULU'NA BAŞVURACAĞIZ"

Emin Kahraman, şöyle devam etti: "Avrupa futbolunda Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmeyen kulüplere uygulanan yaptırımların caydırıcı özelliği herkesin malumu olmasına rağmen TFF, aldığı kararla dünyaya en yalın ifadelerle şunu demiştir. 'Kulüplerimiz finansal kriterlerden ceza yiyebilir ve UEFA'nın organizasyonlarına katılamayabilirler ancak benim organizasyonumda her koşulda yer alabileceklerdir'. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, futbolun UEFA'nın belirlediği finansal kriterler içerisinde yönetilmesinden yana olduğumuzu vurgular, dere geçilirken değiştirilen kuralların Türk futbolunun asla ve asla gerçeği olamayacağını belirtmek isteriz."

Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor Kulübü, sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuracak ve bu alanda her türlü hukuki mücadeleyi verecektir."