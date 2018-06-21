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Takla atarak taç atışı kullanan kadın futbolcu

İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin İspanya maçındaki başarısız taç atışı, akıllara bu atışı daha önce yapabilen futbolcuları getirdi.

Takla atarak taç atışı kullanan kadın futbolcu
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İran'ın İspanya'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada en dikkat çeken an İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin maçın son dakikasında kullanamadığı taç atışıydı.

TAKLA ATARAK TAÇ DENEDİ, OLMADI

Topu uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen Modammadi, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı. Bu başarısız taç atışı herkesi gülümsetirken akıllara ise bu taktikle son derece başarılı olan futbolcular geldi.

Bu taktikle taç atışı kullanan futbolcuların videoları sosyal medyada defalarca paylaşıldı. O videolardan biri de Brezilyalı kadın futbolcuya ait.

Takla atarak taç atışı kullanan kadın futbolcu - İZLE

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