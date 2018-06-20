Takla atarak taç kullanmak isteyen futbolcu güldürdü

Dünya Kupası B grubu ikinci maçında İspanya ile İran karşı karşıya geldi.
İspanyolların 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin son anlarında ilginç bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında taç atışını kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun ilginç denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
TAKLAYI ATTI, TOP ELİNDE KALDI
Topu uzağa göndermek için takla atarak güç almak isteyen futbolcu, yaptığı hareketin ardından tacı kullanamadı.
İranlı futbolcunun içine düştüğü durum ekran başındakileri gülme krizine soktu.
İşte o anlar: