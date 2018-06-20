1 Takla atarak taç kullanmak isteyen futbolcu güldürdü İspanya ile İran arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Son dakikada taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun hareketi izleyenleri güldürdü.

2 İspanya, İran'ı zorlanarak yendi İspanya, Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında İran'ı zorlandığı mücadelede 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.

3 Galatasaray Milik'i transfer ediyor Galatasaray Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda kulübü Napoli ile prensipte anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

4 Uruguay ikinci maçını da kazandı Uruguay, Dünya Kupası A Grubu 2. maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup etti ve bir üst adını yazdırdı. Bu sonucun ardından 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıkmayı garantiledi.

5 Beşiktaş, Serkan Reçber'i resmen açıkladı Beşiktaş Kulübü, Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu.

6 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. B36 Torshavn - St Joseph's eşleşmesinin galibi Karadağ ekibi OFK Titograd ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş'ın rakibi olacak.

7 Ronaldo Fas'a da gol attı 2018 Dünya Kupası'nda birçok yıldız bekleneni veremezken, Ronaldo 2 maçta 4 gol atarak şimdiden turnuvaya damga vurdu.

8 Comolli'nin hedefindeki futbolcular Fransa ve İngiltere'ye çıkarma yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Jonathan Bamba, Jack Wilshere ve Marco van Ginkel'in menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

9 Yasin Öztekin: Beşiktaş'la görüşüyorum Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi.