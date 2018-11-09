Talimatlara göre Belhanda neden ceza almadı

Hakem Fırat Aydınus'un VAR ile birlikte olayları incelemesinin ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado için kırmızı karta hükmetmesine karşılık, Belhanda'nın yaptıklarının karşılığında sarı kart vermesi, Faslı oyuncuyu 6-7 maçlık bir men cezasından kurtarmış oldu.

SARI KART VERİNCE TFF TOPA GİREMEDİ

Hakemin Belhanda'nın yaptıklarına karşılık bir disiplin cezası vermesi (sarı kartla cezalandırması) TFF'nin Donk ve Rodrigues olayında olduğu gibi topa girmesini engellemiş oldu.

Olaylara karıştığı saptanan, raporlarda yer almayan ve herhangi bir kart gösterilmeyen Rodrigues ve Donk için hakem Fırat Aydınus'tan ek rapor isteyen TFF 'onların ne yaptığını görmedim' cevabını alınca topa girerek futbolcuları disiplin kuruluna sevk etmişti.

VAR İLE SARI KART GÖSTERİLİR Mİ?

Fırat Aydınus müsabaka sonrasında VAR incelemesinde 3 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, 1 oyuncuya da yine VAR üzerinden sarı kart göstermesi "hani VAR ile sarı gösterilmiyordu" sorusunu gündeme getirdi.

VAR protokolünün, 8.14 nolu fıkrasında hakemin VAR incelemesinde (Gol, penaltı, direkt kırmızı kart gibi) gerçekleşen bir olayın incelemesinin parçası olarak sarı karta hükmedebileceği açık ve net bir şekilde belirtilmiş.

Aydınus da bu protokol çerçevesinde kırmızı kart incelemesi yaptı ve Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart gösterdi, olayın bir parçası olarak da Belhanda'ya sarı kart verdi.