Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Talisca, 15 dakikada 2-0'dan maçı çevirdi Guangzhou Evergrande'nin 2-0 geriye düştüğü maçta, Anderson Talisca 2 gol 1 asist yaptı ve takımına galibiyeti getirdi. Ayrıca Brezilya futbolcu 12. maçında 14. golünü atmış oldu.

2 UEFA'nın Almanya'yı yetersiz bulduğu kriterler EURO 2024 için yarıştığımız Almanya’nın UEFA sunumundaki bazı noktalarda yetersiz kaldığı öğrenildi. Almanların devlet garantisinde sınıfı geçememesi UEFA'yı memnun etmedi.

3 Galatasaray şimdiden 30 milyon TL kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 1, Süper Lig'de ise 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, şimdiden büyük bir gelir elde etti.

4 Fenerbahçe'den İsmail Devrim'in ailesine yardım Sarı-lacivertli kulüp, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden fanatik Fenerbahçeli İsmail Devrim'in ailesine yardım etmek için harekete geçti.

5 Beşiktaş 13 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 2005 yılında 4-3 mağlup eden Beşiktaş, o tarihten bu yana ezeli rakibini Kadıköy'de yenemiyor.

6 Küfürlü tezahürata Şenol Güneş'ten okey işareti Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapan taraftarlara destek vermesi derbi öncesi krize neden oldu.

7 Stuttgartlı taraftarlardan EURO 2024 protestosu Stuttgart-Düsseldorf maçında ev sahibi ekibin taraftarları, ülkelerinin EURO 2024 adaylığına karşı bir pankart açtı.

8 Şenol Güneş'in forvet kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de Babel'i forvet olarak oynatmaya karar verdi.

9 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.