Talisca, 4 takımın hedefinde

Beşiktaş'ın 2 yıllığına Benfica'dan kiraladığı Talisca, siyah-beyazlı formaya veda ediyor. 21 milyon euroluk satın almak hakkı elinde olan Beşiktaş, bu maliyette bir transferden vazgeçme kararı aldı.

ROMA EN CİDDİ TEKLİFİ YAPAN TAKIM

Beşiktaş'ın aradan çekilmesiyle Talisca'nın talipleri de Benfica'nın kapısını çalmaya başladı.

Bir süredir Brezilyalı 10 numara ile ilgilenen Roma'nın Benfica'ya 32 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek Wolverhampton'ın ise hafta içinde resmi teklifini yapacağı öğrenildi.

Avrupa'nın yanı sıra Çinlilerin de ilgi alanındaki Talisca'yı Tosic'in yeni takımı Guangzhou ile Changchun Yatai'nin transfer listesine dahil ettiği belirtildi.