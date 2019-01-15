Talisca, Alan'a Türkçe öğretiyor

Arsenal'in Türk asıllık Alman futbolcusu Mesut Özil, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.

Zlatan Ibrahimovic, "Yeni bir mücadele için Juventus'u seçtim." diyen Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. İbramovic Ronaldo'ya cevap olarak "Mücadele arıyorsa, 2. Lig'e giderdi" dedi.

Beşiktaş, Ryan Babel'in boşluğunu kadrosundan doldurmayı planlıyor. Yönetim kurulu ile görüşen teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in yerine transfer istemediğini söyledi.

Galatasaray'da aylardır beklenen forvet transferi hala yapılamadı. Elinde golcü olmayan Fatih Terim ise kara kara düşünüyor.

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Tottenham, Kane'in fiyatını belirledi

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Real Madrid'in öncelikli hedefleri arasında yer alan Harry Kane için Tottenham 350 milyon euro istiyor.