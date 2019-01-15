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Talisca, Alan'a Türkçe öğretiyor

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Alan, eski Beşiktaşlı Talisca'dan Türkçe kelimeler öğrenmeye başladı.

Talisca, Alan'a Türkçe öğretiyor
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Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık oynadıktan sonra Çin'in yolunu tutan Talisca, Galatasaray'ın 1 numaralı forvet adayı Alan'la Türkçe konuştukları videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKÇE KELİMELER ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca, kampta takım arkadaşı Alan'la Türkçe pratik yapıyor. Beşiktaş'ta 2 yıl oynadıktan sonra Çin'e transfer olan Talisca, Türkiye'de yaşadığı dönemde öğrendiği Türkçe kelimeleri Alan'a öğretiyor.

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Alan'ın Türkçe kelimeler öğrenmeye başlaması Galatasaray'a transferinin kısa zamanda sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.

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