Talisca, Alan'a Türkçe öğretiyor

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık oynadıktan sonra Çin'in yolunu tutan Talisca, Galatasaray'ın 1 numaralı forvet adayı Alan'la Türkçe konuştukları videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
TÜRKÇE KELİMELER ÖĞRENMEYE BAŞLADI
Guangzhou Evergrande forması giyen Talisca, kampta takım arkadaşı Alan'la Türkçe pratik yapıyor. Beşiktaş'ta 2 yıl oynadıktan sonra Çin'e transfer olan Talisca, Türkiye'de yaşadığı dönemde öğrendiği Türkçe kelimeleri Alan'a öğretiyor.
G.Saray'ın istediği Alan Türkçe öğreniyor - İZLE
Alan'ın Türkçe kelimeler öğrenmeye başlaması Galatasaray'a transferinin kısa zamanda sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.