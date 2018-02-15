Talisca: Bayern'i geçersek şampiyon bile olabiliriz

Talisca, Esporte Interativo kanalına konuştu.

2018'e fırtına gibi giren Talisca, Brezilya Milli Takımı'na göz kırparken; ülkesinde çok fazla tanınmayan sambacı Brezilya'daki tüm basın mensuplarını da peşine taktı.



Spor kanallarına Talisca'nın kim olduğu anlatılıyor, başarısından bahsediliyor. Kara Kartal'ın genç yıldızı merak edilen tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi:

BİZ DE İYİ TAKIMIZ

"Devler Ligi'ndeki rakibimiz Bayern Münih çok iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Bu turu geçersek bence final oynayıp, şampiyon bile olabiliriz."

YENİ ROLÜM MESSİ GİBİ OYNAMAK

"Golcümüz Premier Lig'e gidince hocamız benimle konuştu, bana yeni rolümü anlattı. Barcelona'nın en üst seviyede olduğu dönemde Messi'ye verdiği rolü benim oynamamı istedi."

"Tabii ki Cristiano Ronaldo ile Neymar ile Messi ile oynamak isterim... Ama sadece benim istememle olacak şeyler değil bunlar."

TÜRKİYE'DE SADECE YETENEK YETMEZ

"Brezil ya'dan Türkiye'ye gelecek oyunculara tavsiyem, yırtıcı olmak zorunda olduklarını bilmeleri. Sadece yeteneklerine güvenip, buraya gelirseniz iki hafta sonra nakavt olursunuz."



"Türki ye futbol oynanacak en güzel ülkelerden birisi. Statta takımım aleyhine bağıran birisi ertesi gün yanıma gelip, "Senin takımını sevmiyorum ama sen iyi oyuncusun. Aferin" diyor."

ŞENOL GÜNEŞ'İ JORGE JESUS İLE KIYASLAYABİLİRİM

"Tek hayalim hocamla baş başa kalıp onunla bir aracı olmadan baba-oğul gibi sohbet edebilmek. Jorge Jesus ile kıyaslayabilirim onu. Sadece bana değil tüm takıma futbol oynama zevki aşılıyor."

"Çocuğum burada büyüyor... Diğerinin de burada büyümesini istiyorum. Bu konuda da Beşiktaşlı yöneticilerle hep konuşuyoruz."