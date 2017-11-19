Talisca: Benfica ile bir problemim yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Porto ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Portekiz basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKARIZ

Siyah beyazlıların Porto karşısında sahaya beraberlik için çıkmayacağını söyleyen Talisca, "Gruptan çıkmak için beraberlik yetebilir ama biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü bir kazanmak için oynuyoruz" sözlerini kullandı.

BİZİM STAT GİBİSİ YOK

Vodafone Park'taki atmosferin büyülü olduğundan bahseden yıldız oyuncu, "Böylesini daha önce görmedim. Ne Brezilya'da ne de Portekiz'de; Ne de başka bir yerde... Akhisar maçında atmosfer inanılmazdı ancak Şampiyonlar Ligi'ndekini tahmin bile edemezsiniz. Uğultu çok daha fazla, iletişim kurmak zor" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM

Sözleşme durumuna da değinen Talisca, "Beşiktaş'ta 1 yıl daha kontratım var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benfica ile bir problemim yok. Kulübü, çalışanlarını seviyorum ve orada olmadığım halde desteklemeye devam ediyorum, artık bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum" açıklamasını yaptı