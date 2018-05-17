Talisca Beşiktaş'a veda ediyor

Anderson Talisca, Beşiktaş’a veda etmeya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ FORMASINI SON KEZ GİYECEK

Beşiktaş ile Anderson Talisca’nın yolları ayrılıyor. Son 2 sezondur kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs’ta tamamlanacak.

Kariyerine farklı bir takımda devam etmek isteyen Talisca, ligin son haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında Beşiktaş formasını son kez giyecek.

OPSİYONU KULLANILSA BİLE KALMAYACAK

Siyah-beyazlı yönetimin 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanması halinde bile, 24 yaşındaki oyuncu Türkiye’ye veda edecek. Zira opsiyonun kullanılması, Talisca’nın Beşiktaş’ta kalacağı anlamına gelmeyecek.

Siyah-beyazlılar, Talisca için 21 milyon euroyu ödeyip, yıldız oyuncuyu daha yüksek bir bedelle elinden çıkarmayı planlıyor.

79 MAÇTA 47 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

Futbol komitesi bu durumla ilgili görüşmelerine devam etse de, henüz bir aşama kaydedemedi. Beşiktaş ile 79 maça çıkan Talisca, 36 gol-11 asistlik performansı ile siyah beyazlılar önemli katkı sağladı.