Talisca, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Anderson Talisca, beklenmedik bir karar vererek Çin'e transfer olmuştu.

Klasını orada da konuşturan yetenekli futbolcu, ligde çıktığı 36 maçta 27 gol atıp 11 de asist yaptı.

Siyah-beyazlı kulübü unutamayan Talisca, bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap verdi.

İNŞALLAH DEDİ

Yıldız futbolcunun, "Come To Beşiktaş" yazan bir futbolsevere, "İnşallah" şeklinde yanıt vermesi Twitter'da çok konuşuldu.

İşte o yorum:

TWİTTER'DA TT OLDU

Talisca'nın yaptığı bu paylaşım sonrası büyük heyecan yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla Brezilyalı oyuncuyu TT listesine taşıdı.

GELMESİ İMKANSIZ

Öte yandan Çin'de 8 milyon euro maaş alan 25 yaşındaki oyuncunun, bu mali şartlarda Beşiktaş'a dönmesi imkansız gözüküyor.