Talisca: Böyle atmosfer görmedim

Talisca beraberliğin üst tur için yeterli olacağını ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Porto maçını galibiyetle tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak istediklerini dile getirdi.

"PORTO MAÇINA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Portekiz’in o Jogo gazetesine konuşan Brezilyalı futbolcu, Porto karşısına beraberlik için çıkmayacaklarını söyledi. Talisca, "Gruptan çıkmak için beraberlik yetebilir ama biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Çünkü bir kazanmak için oynuyoruz” dedi.

23 yaşındaki futbolcu Vodafone Park'taki atmosferin için 'büyülü' benzetmesini yaptı. Talisca, "Böylesini daha önce görmedim. Ne Brezilya'da ne Portekiz'de, ne de başka bir yerde. Son oynadığımız Akhisarspor maçında atmosfer inanılmazdı ancak Şampiyonlar Ligi'ndekini tahmin bile edemezsiniz. Uğultu çok daha fazla oluyor. Hatta bazen saha içinde iletişim kurmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacağını hatırlatan Talisca, siyah beyazlı takımda olmaktan mutlu olduğu sözlerine ekledi.