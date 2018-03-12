Talisca, Brezilya Milli Takımı'nda

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 23 ve 27 Mart'ta Rusya ve Almanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

TALİSCA VAR GİULİANO YOK

Tite, aday kadroya Beşiktaş'ta form grafiği yükselen Talisca'yı da dahil etti. Giuliano ise tercih edilmedi.

DERBİDE ETKİSİZ KALMIŞTI

Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere kritik maçlarda iyi performans gösteren Talisca, aday kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Giuliano'yu izleyen Brezilyalı teknik heyet yetkilileri ise sarı-lacivertli futbolcunun performansını beğenmedi.

Brezilya Milli Takım'ın tam kadrosu ise şu şekilde:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Neto

Savunma: Dani Alves, Fagner, Rodrigo Caio, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Pedro Geromel, Marcelo, Filipe Luis.

Orta Saha: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Anderson Talisca, Willian.

Forvet: Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Taison, Willian José