Talisca: Bu başarı çalışmanın sonucu

Vodafone Park'taki karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golünü Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını 4'e yükseltti.

"SONRAKİ DAHA ZOR OLACAK"

Talisca bu 4 golün 3'ünü Portekiz takımlarına karşı attı. 1 kez bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın ağlarını havalandıran Talisca, 2 kez de Porto maçlarında gol sevinci yaşadı.

Talisca maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bu başarı, çok büyük bir çalışmanın sonucu. Bugün de zor bir maç oynadık. Porto gibi güçlü bir takıma karşı beraberlik iyi bir sonuç. Bu skor bizi sonuca götürdü. Bir sonraki tur daha zor olacak. Kuralar çekilecek, rakibimizi göreceğiz. Zor olacağından eminim. Bir seçim yapmıyorum, tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyorum" dedi.